В Донецке открыли первую кассу "Донецкой железной дороги"

Жители региона ранее покупали билеты в Ростовской области

ДОНЕЦК, 3 ноября. /ТАСС/. Предприятие Донецкой Народной Республики "Донецкая железная дорога" (входит во ФГУП "Железные дороги Новороссии") открыло первый пункт продажи железнодорожных билетов в Донецке на поезда дальнего следования по территории Российской Федерации. До этого жители региона покупали билеты в Ростовской области.

Касса открылась в центре города. Первый билет в ней приобрел председатель правительства ДНР Евгений Солнцев. "Спасибо за хорошую работу. Надеюсь, что для наших жителей будет больше комфорта, что в ближайшее время мы запустим поезда во все города нашей большой страны. Это очень важно, потому что люди иногда ездили в Ростов-на-Дону покупать билеты", - сказал глава регионального правительства.

Как уточнил в беседе с журналистами генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии" Андрей Казаков, это первая касса, которая открыта на донецкой железной дороге. "Нам передали программное обеспечение, рабочее место билетного кассира, сервер, который позволяет приобрести билет из точки А в точку Б. Это мультимодальная касса, можно с поезда на поезд пересесть", - сказал он, добавив, что сейчас из республики можно с пересадками выехать в любой регион РФ, прямое сообщение с Москвой и Севастополем "появится в ближайшее время".

Министр транспорта ДНР Владимир Тужилин заявил, что в республике планируется открыть еще 14 подобных точек продажи билетов в шести городах региона, в том числе в Мариуполе.

31 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия "Железные дороги Новороссии", объединяющего железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.