Объем ФНБ на 1 ноября составил 13,54 трлн рублей

Как отметили в Минфине, объем ликвидных активов Фонда составил 6,93 трлн рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 ноября составил 13,54 трлн рублей, или 9% прогнозируемого на 2023 год ВВП РФ, сообщается в материалах на сайте Минфина.

"По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ФНБ составил 13 541 231,5 млн рублей или 9% ВВП, прогнозируемого на 2023 год <…> что эквивалентно 145 224,4 млн долларов США", - говорится в сообщении.

На 1 ноября объем ликвидных активов ФНБ составил 6,93 трлн рублей (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год). "По состоянию на 1 ноября 2023 г. объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил эквивалент 6 938 308,8 млн рублей или 74 410,6 млн долларов США (4,6% ВВП, прогнозируемого на 2023 год)", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что совокупная расчетная сумма дохода от размещения средств ФНБ на счетах в иностранной валюте в Банке России, пересчитанного в долларах, за период с 15 декабря 2022 года по 31 октября 2023 года составила $109,4 млн, что эквивалентно 10,2 млрд рублей.

Курсовая разница по номинированным в иностранной валюте активам фонда и переоценка стоимости золота, в которое инвестированы средства фонда, за период с 1 января по 31 октября 2023 года в совокупности составили 2,147 трлн рублей.

В настоящее время на счетах ФНБ в ЦБ размещено €3,66 млрд, 279,77 млрд китайских юаней, 508,26 тонны золота в обезличенной форме, 261,8 млн рублей.