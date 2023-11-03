За октябрь объем сделок на СПБ бирже вырос почти на треть

Среднедневной объем торгов увеличился на 16% по сравнению с сентябрем

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объем сделок с иностранными ценными бумагами на СПБ бирже по итогам октября 2023 года составил $3,09 млрд, что на 27,9% выше, чем в сентябре и на 25% больше показателя за октябрь 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Среднедневной объем торгов в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 16%, до $0,14 млрд. Участники торгов заключили в октябре 3,05 млн сделок в режиме основных торгов (2,55 млн сделок в сентябре).

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в октябре увеличилось на 1,78% и составило 126,43 тыс. Количество счетов с позициями по ценным бумагам составило 2,2 млн.

Инвесторы в октябре заключали сделки с 2 030 наименованиями акций, депозитарных расписок международных компаний и ценных бумаг инвестиционных фондов (ETF).

Ценные бумаги китайских компаний

Объем сделок ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже по итогам октября увеличился на 4,27% по сравнению с показателем за сентябрь, составив 0,88 млрд гонконгских долларов ($112,13 млн), и в 1,5 раза больше, чем в октябре прошедшего года (0,59 млрд гонконгских долларов).

Участники торгов и их клиенты в октябре заключили 215,91 тыс. сделок в режиме основных торгов (увеличение на 14,7% по сравнению с сентябрем).

В список лидеров по объему торгов в августе вошли акции Alibaba (12,67% от общего объема торгов по гонконгским ценным бумагам в августе), Baidu (8,69%), JD.com (7,42%) и другие.

Ценные бумаги ETF

Стоимостной объем сделок c ценными бумагами ETF по итогам октября 2023 года составил $342,31 млн, что на 71% больше, чем в сентябре текущего года ($199,73 млн), в том числе $7,95 млн гонконгскими ETF, торги которыми СПБ биржа начала 12 июля 2023 года.

В топ-10 лидеров по объему торгов вошли ProShares UltraPro Short QQQ (15,01% от общего объема торгов ETF в октябре), Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares (12,58%), iShares Core MSCI EAFE ETF (8,82%) и другие.