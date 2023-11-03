3 ноября, 07:57,
обновлено 3 ноября, 08:17

Михельсон ждет, что прирост спроса на СПГ в мире превысит прогнозы

Наибольший придется на Азию, заявил глава "Новатэка"

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Глава "Новатэка" Леонид Михельсон ожидает, что прирост спроса на СПГ в мире превысит прогнозы, наибольший прирост - около 200 млрд куб. м - придется на Азию. Об этом он заявил, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме.

"Год назад сам же Евросоюз признал природный газ переходным источником энергии, поэтому в этих условиях спрос на СПГ, вероятно, будет выше ожидаемых цифр. <…> Наибольший рост потребления прогнозируется, конечно, в Азии. Мы считаем, это где-то плюс 200 млрд куб. м", - сказал он. 

Теги:
РоссияМихельсон, Леонид Викторович
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