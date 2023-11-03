Михельсон: рост спроса на СПГ в мире могут обеспечить лишь ресурсы Катара, РФ и США

Как отметил глава "Новатэка", ресурсная база Катара является высокорентабельной

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Растущий мировой спрос на сжиженный природный газ могут обеспечить лишь ресурсные базы Катара, России и США, считает глава "Новатэка" Леонид Михельсон.

"Глобальный спрос будет расти, и обеспечить его смогут только три ресурсные базы: Катар, Россия и США. Более 70% сжижения в мире сейчас планируется именно на основе этих запасов", - сказал он, выступая на Веронском евразийском экономическом форуме в Самарканде.

Михельсон отметил, что ресурная база Катара является высокорентабельной, сейчас приняты решения по максимальному расширению СПГ-проектов. "В 2026-2027 годах в Катаре будет запущено несколько новых проектов, за счет которых ситуация с ценами на газ, считаем, должна стабилизироваться", - сказал он.

Глава "Новатэка" отметил, что европейские компании сейчас активно контрактуют катарский СПГ. "И обратите внимание, недавно были заключены контракты со сроком окончания за пределами 2050 года", - добавил он.

Катар реализует проект расширения месторождения Северное, которое позволит увеличить производственные мощности страны с 77 млн до 126 млн тонн СПГ в год к 2026 году. К этому сроку ожидается производство первых объемов СПГ в рамках проекта.