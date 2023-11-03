Кабмин расширил возможности "Одного окна" для экспортеров и импортеров

В 2024 году будет расширено электронное взаимодействие оператора системы и некоторых федеральных министерств и ведомств

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило постановление, которое улучшает возможности информационной системы "Одно окно" для участников внешнеторговой деятельности. В 2024 году будет расширено электронное взаимодействие оператора системы и некоторых федеральных министерств и ведомств, следует из документа, который есть в распоряжении ТАСС.

Так, оператор системы - Российский экспортный центр - будет получать новую информацию от Минпромторга, Минсельхоза, Минфина, и Росприроднадзора. Например, Минпромторг будет предоставлять оператору информацию о нереализованном остатке тарифных квот, Минсельхоз - сведения из разрешительного документа на ввоз химических средств для защиты растений, Минфин - данные о субсидиях и результатах отбора их получателей. Росприроднадзор, в свою очередь, будет предоставлять сведения из разрешительного документа на ввоз озоноразрушающих веществ и продукции, содержащей эти вещества.

Расширение межведомственного электронного взаимодействия позволит в дальнейшем расширить перечень государственных услуг, предоставляемых импортерам и экспортерам в рамках "Одного окна".

Информационная система "Одно окно" разрабатывалась с 2018 года и была запущена на базе платформы "Мой экспорт" в 2020 году. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к государственным и другим услугам, сопровождающим выход компаний на экспорт. Сейчас в системе функционирует более 80 сервисов, в том числе по предоставлению мер государственной поддержки, получению лицензий на экспорт некоторых товаров и разрешительных экспортных документов. Также есть бизнес-услуги институтов развития экспорта и коммерческих организаций (например, сервисы по подбору электронных торговых площадок, получению аналитических материалов и исследований рынков, услуг логистики).