В список ценных бумаг, в отношении которых возможна подача заявок и заключение договоров, входят бумаги "Газпрома", "Алросы", Северстали" и СПБ биржи

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. СПБ биржа в 14:00 мск возобновит торги российскими ценными бумагами. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

"3 ноября 2023 года в 14:00 по московскому времени СПБ биржа возобновит торги в режиме основных торгов списком ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "Российские ценные бумаги", - сказано там.

В список ценных бумаг, в отношении которых возможна подача заявок и заключение договоров с 14:00 мск, входят бумаги "Газпрома", "Алросы", Северстали", СПБ биржи и так далее.

В четверг, 2 ноября, OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. При этом позднее в опубликованной Министерством финансов США генеральной лицензии было сказано, что возможность совершения ряда отдельных операций с СПБ биржей было продлено до 31 января. СПБ биржа на этом фоне приостановила торги иностранными акциями до 6 ноября.