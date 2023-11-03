В ЕАЭС не рассматривают запрет на вывоз яиц и мяса кур вслед за Россией

Минсельхоз России предложил ввести в 2024 году беспошлинную квоту на ввоз в страну некоторых видов мяса курицы в объеме до 160 тыс. тонн

САМАРКАНД, 3 ноября. /ТАСС/. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) не рассматривают введение запрета на вывоз мяса кур и яиц вслед за Россией. Об этом ТАСС сообщил директор департамента агропромышленной политики Евразийской экономической комиссии Армен Арутюнян в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

"Пока у нас такой информации нет. По крайней мере, в наш департамент такая информация не входила", - сказал Арутюнян на вопрос о том, планируют ли страны ЕАЭС присоединиться к решению России об ограничении вывоза из страны мяса кур и яиц.

Минсельхоз России 1 ноября 2023 года предложил ввести в 2024 году беспошлинную квоту на ввоз в РФ некоторых видов мяса курицы в объеме до 160 тыс. тонн. Также министерство предложило установить с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года включительно временный запрет на вывоз отдельных видов мяса домашней птицы. Уточнялось, что эти ограничения не распространяются в том числе на продукцию, вывозимую в страны ЕАЭС.

Кроме того, на аналогичный период предлагается ввести запрет на экспорт яиц, в том числе и на территорию ЕАЭС.

О ситуации с ценами

Ранее первый замминистра сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание по стабилизации цен на рынке птицеводческой продукции. В ходе встречи представители Федеральной антимонопольной службы РФ отметили существенный рост цен на мясо птицы с мая 2023 года.

В сентябре Минсельхоз сообщил, что снижение стоимости мяса птицы в России ожидается в ближайшее время, в том числе из-за расширения производственных мощностей и сокращения сезонного спроса.

В октябре Минсельхоз РФ по итогам совещания по текущей ситуации и перспективах отрасли птицеводства, в котором приняли участие представители Национального союза птицеводов и ключевых компаний - участников рынка, сообщил, что министерство совместно с производителями птицеводческой отрасли достигли договоренности о стабилизации цен на внутреннем рынке.

24 октября вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что цены на мясо птицы и яйца в России стабилизировались, в дальнейшем ожидается снижение стоимости.