В Ассоциации больших данных разработали концепцию стандарта защиты IT-данных

В ней, в частности, определяются надежные подходы к хранению и сбору данных, отметили в ассоциации

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российские IT-компании, входящие в Ассоциацию больших данных, разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных. Об этом сообщается на сайте ассоциации.

"В Ассоциации больших данных, в которую входят крупнейшие российские IT-компании, разработали концепцию отраслевого стандарта защиты данных. В ней определяются надежные подходы к хранению и сбору данных, а также методики совершенствования системы информационной безопасности", - сказано в сообщении.

В числе ключевых критериев для оценки, согласно приведенной информации, процессы организации и управления защитой данных, политики о защите информации, план мероприятий по отработке угроз. Кроме того, согласно сообщению, на оценку влияет, как в компании выявляют уязвимости, реагируют на нештатные ситуации, как тренируют и готовят персонал. Отмечается, что документ также предлагает прозрачный механизм добровольной оценки соответствия компаний новому стандарту.

Операторами аудита, как рассказали в ассоциации, могут стать экспертные группы, куда войдут специалисты как самих компаний, так и профильных сторонних организаций. "По тем направлениям, где итоговая оценка аудита окажется ниже рекомендованной, компании будут работать над повышением эффективности защиты. Участники Ассоциации больших данных намерены завершить работу над концепцией и подписать стандарт в течение ближайших месяцев", - говорится в сообщении.

Ассоциация больших данных была создана в России осенью 2018 года. Членами ассоциации являются: Аналитический центр при правительстве РФ, Центр стратегических разработок, Сбербанк, банк ВТБ, "Яндекс", VK, Газпромбанк, "Тинькофф банк", Россельхозбанк, "Мегафон", "Ростелеком", Qiwi, "Билайн", МТС, фонд "Сколково", "Авито".

Основная цель ассоциации - создание условий для развития технологий и продуктов в сфере больших данных в России.