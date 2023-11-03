Бюджет РФ в ноябре может получить 583,3 млрд рублей нефтегазовых допдоходов

Ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 8 ноября по 6 декабря составит в эквиваленте 29,6 млрд рублей, отметили в Минфине

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ в ноябре 2023 года может получить 583,3 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов, сообщается на сайте Минфина.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в ноябре 2023 года в размере 583,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов по итогам октября 2023 года составило 37,8 млрд руб.", - говорится в сообщении.

Покупка валюты по бюджетному правилу

В материалах Минфина также сообщается, что ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота с 8 ноября по 6 декабря 2023 года составит в эквиваленте 29,6 млрд рублей.

"Совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составляет 621,1 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 8 ноября 2023 года по 6 декабря 2023 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 29,6 млрд руб.", - отмечается в сообщении.

С 6 октября по 7 ноября покупка валюты составляет в эквиваленте 18,12 млрд рублей в день.

В Минфине напомнили, что в целях снижения волатильности финансовых рынков Банком России приостановлена трансляция покупок иностранной валюты на внутренний валютный рынок с 10 августа 2023 года и до конца 2023 года.

С 13 января Минфин РФ проводил продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках нового бюджетного правила. Операции по покупке и продаже иностранной валюты проводятся Банком России на внутреннем рынке в валютной секции Московской биржи в инструменте "юань - рубль".