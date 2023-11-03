"Норникель" произвел обеспечительный платеж по windfall tax

Компания воспользовалась возможностью сократить сумму налога до эффективной ставки 5%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "Норникель" произвел обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль (windfall tax), сообщил ТАСС представитель компании.

"Норникель" сделал обеспечительный платеж по налогу на сверхприбыль. Компания воспользовалась возможностью сократить сумму налога до эффективной ставки 5%. Это право предоставлено компаниям, перечислившим обеспечительный платеж в срок с 1 октября по 30 ноября 2023 года", - рассказал представитель "Норникеля".

Ранее в материалах компании говорилось, что "Норильский никель" может выплатить налог на сверхприбыль в размере около $94 млн (8,145 млрд рублей) при условии уплаты обеспечительного платежа по налогу в 2023 году.

О налоге на сверхприбыль

4 августа 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий 10%-ный налог на сверхприбыль для крупных компаний. Единовременный налог на сверхприбыль заплатят крупные компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 и 2022 год превысила 1 млрд рублей, с рядом исключений по сферам деятельности компаний.

Налоговая база для налога рассчитывается как прирост средней арифметической величины прибыли за 2021 год и прибыли за 2022 год над средней арифметической величиной прибыли за 2018 год и прибыли за 2019 год, а налоговая ставка устанавливается в размере 10%. В случае фактического перечисления в 2023 году определенной суммы денежных средств (обеспечительного платежа) в федеральный бюджет размер налога может быть равен величине, исчисленной по ставке 5%, а эти перечисленные средства будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль, указывали в правительстве.