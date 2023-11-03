Минпромторг: Lamoda договаривается об аренде торговых помещений Adidas

По словам замглавы Минпромторга Виктора Евтухова, компания намерена открыть первые магазины до конца 2023 года, а всего в течение трех лет появятся 300 торговых объектов

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Lamoda заключает договоры аренды торговых помещений, которые ранее занимал бренд Adidas. На их месте откроются магазины Lamoda Sport. Об этом сообщил ТАСС статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

"Онлайн-ретейлер Lamoda сейчас, действительно, заключает договоры аренды помещений, которые прежде занимали торговые точки бренда Adidas. На их месте откроются магазины под собственным брендом Lamoda Sport", - рассказал Евтухов.

В августе онлайн-платформа Lamoda сообщила, что планирует открыть собственную сеть офлайн-магазинов спортивных товаров. Тогда она указывала, что некоторые торговые точки будут располагаться на месте закрывшихся магазинов сети Adidas. По словам замглавы Минпромторга, компания намерена открыть первые магазины до конца 2023 года, а всего в течение трех лет появятся 300 торговых объектов.

"Часть из того, что готовится к открытию - это как раз бывшие магазины закрывшего собственную розницу в России иностранного бренда. При этом товары Adidas будут продаваться в новых магазинах - как и многие другие, так как Lamoda позиционируют себя как мультибрендовый магазин", - добавил Евтухов.

Руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC + retail group Наталия Кермедчиева 2 ноября сообщила ТАСС, что обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца "Стокманна" и Lamoda Якова Панченко.

Евтухов отметил, что одобрение государства в отношении данной сделки не требуется, поскольку речь не идет о продаже или передаче собственности. "Lamoda просто арендует те помещения, которые раньше занимал Adidas. Тем не менее представители компании онлайн-ретейлера уведомили Минпромторг о своих планах", - сказал замминистра.