Россия в ноябре снизит экспорт нефти и нефтепродуктов на более 300 тыс. б/с к маю - июню

Как отметили в Минэнерго, Россия продолжает добровольные усилия ОПЕК+ по стабилизации энергорынка

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. РФ в ноябре снизит экспорт нефти и нефтепродуктов на более 300 тыс. б/с к среднему уровню мая - июня, сообщило Минэнерго РФ.

"Минэнерго России прогнозирует, что в ноябре 2023 года экспорт нефти и нефтепродуктов сократится более чем на 300 тыс. барр./сут., по сравнению со средним значением мая - июня 2023 года, выбранным за индикативный уровень для добровольного снижения экспорта нефти и нефтепродуктов. В соответствии с этим прогнозом Минэнерго России будет формировать уточнения экспортных графиков на IV квартал 2023 года", - говорится в заявлении министерства.

Минэнерго подчеркивает, что Россия в полной мере продолжает участие в добровольных усилиях ОПЕК и ОПЕК+ по стабилизации рынка и исполняет соглашение по добыче нефти.