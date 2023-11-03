В ЛНР завод по производству одноразовой посуды получил 25 млн рублей от ФРП

На эти средства приобретут новую экструзионную линию для изготовления пленки из полипропилена

ЛУГАНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Завод по производству одноразовой посуды "Донреалпак", действующий в Луганской Народной Республике (ЛНР), получил 25 млн рублей займа из Фонда развития промышленности ЛНР для приобретения новой производственной линии. Об этом сообщается в Telegram-канале Минпромторга ЛНР.

"Региональный Фонд развития промышленности заключил очередной договор займа с местным производителем одноразовой посуды. "Донреалпак" планирует приобрести новую экструзионную линию для изготовления пленки из полипропилена", - сказано в сообщении.

По словам главы Минпромторга региона Тимура Саматова, новое оборудование позволит автоматизировать производство - это повысит производительность и снизит себестоимость готовой продукции. "Сегодня (3 ноября - прим. ТАСС) "Донреалпак" получило на реализацию своего проекта 25 млн рублей, став уже шестым предприятием, которому оказана финансовая поддержка через Фонда развития промышленности ЛНР", - сказал Саматов.

Отмечается, что "Донреалпак" поставляет свою продукцию в Донецкую Народную Республику, Ростовскую область, а также в Московскую область.