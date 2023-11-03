В Подмосковье в производство рулонных штор вложат более 500 млн рублей

На предприятии создадут не менее 150 рабочих мест

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Компания "Лмдекор", специализирующаяся на производстве рулонных штор, расширит производство в Щелкове. Объем инвестиций составит более 500 млн рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Общий объем инвестиций составит более 500 млн рублей. Из них 450 млн рублей предприятие получило в рамках государственной программы "Промышленная ипотека". Эти средства компания направит на строительство производственно-складского комплекса. Инвестор планирует завершить строительство в III квартале 2024 года, а уже к середине 2025 года выйти на проектную мощность. На предприятии создадут не менее 150 рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что в настоящее время у компании имеется действующее предприятие в Москве. Запуск нового производственно-складского комплекса в Щелковском округе позволит значительно увеличить объем выпускаемой продукции, а также обновить и расширить линейку солнцезащитных систем, а также элементов декора окон: карнизов и рулонных штор. На новом предприятии компания сможет выпускать свыше 1,5 млн единиц продукции в год.

Отмечается, что общая площадь производственных площадей составит более 10 тыс. кв. м. На предприятии планируют установить высокотехнологичное оборудование отечественных производителей.