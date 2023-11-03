ЦРПТ продлевает программу поддержки для фермеров до 1 апреля 2024 года

Как сообщил оператор, сейчас наблюдается высокая степень готовности к обязательной маркировке крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в молочной отрасли

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак") продлевает программу поддержки для фермеров и сельскохозяйственных производственных кооперативов до 1 апреля 2024 года. Об этом ТАСС сообщили в ЦРПТ.

Как отметила руководитель управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ Юлия Кузьмина, в настоящее время наблюдается высокая степень вовлеченности и готовности к обязательной маркировке крестьянско-фермерских хозяйств и сельхозкооперативов в молочной отрасли. Их насчитывается почти 800 в стране, более 80% из них уже зарегистрировались в системе.

"Мы считаем важным поддерживать участников оборота, поэтому приняли решение продлить программу поддержки для фермеров, которая пользуется популярностью - уже получено 60 заявок на компенсацию половину затрат на оборудование для маркировки", - рассказала Кузьмина.

Ранее ЦРПТ запустил программу компенсации 50% затрат на оборудование для маркировки молочной продукции производителям, являющимся крестьянско-фермерскими хозяйствами и сельскохозяйственными производственными кооперативами.

Минпромторг РФ предлагал продлить отсрочку для фермеров по маркировке молочной продукции до 1 сентября 2024 года, учитывая особую социальную значимость молочной продукции и необходимость поддержки малых форм сельскохозяйственных производителей. В министерстве напомнили, что с 1 декабря 2023 года к системе маркировки молочной продукции должны были подключиться крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные производственные кооперативы.