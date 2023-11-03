Потребление металла в России за девять месяцев выросло на 7%

Оно составило 35,1 млн тонн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Емкость рынка металлопроката в России в январе - сентябре 2023 года выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Это следует из аналитических материалов горно-металлургической компании "Северсталь". Металлопотребление в РФ за девять месяцев составило 35,1 млн тонн против 32,8 млн тонн годом ранее.

"Северсталь" отмечает, что несмотря на позитивные показатели динамики спроса, макроэкономические условия начинают ухудшаться. Повышение ключевой ставки до 15% может сказаться на инвестиционной активности в сегменте коммерческой недвижимости, а также снизить кредитоспособность населения. Проект бюджета РФ на 2024 год предполагает снижение части расходных статей, что отразится на ключевых металлопотребляющих отраслях, добавили в компании.

Строительный сектор

Металлопотребление в строительстве по итогам девяти месяцев 2023 года выросло на 9% в годовом выражении - до 27,4 млн тонн.

В сегменте строительства и металлоторговли в третьем квартале "Северсталь" отмечает высокую активность в сегментах индивидуального домостроения, строительства логистической и транспортной инфраструктуры. В 2023 году в целом компания видит восстановление деловой активности за счет роста расходов бюджета и инвестиций.

Энергетический сектор

В энергетическом секторе металлопотребление в январе - сентябре снизилось на 3% в годовом выражении - до 4,2 млн тонн.

Компания отмечает, что в третьем квартале и за год в целом значительное влияние на рынок оказало продолжающееся сокращение инвестиционной программы крупнейшей газовой корпорации. При этом "Северсталь" видит рост потребления металла в рамках проектов "Транснефти" и "Новатэка".

Машиностроительный сектор

В машиностроении потребление металла выросло на 12%, до 3,5 млн тонн, за счет продолжающегося роста производства автомобильной техники на крупнейших заводах России. "Северсталь" отмечает, что в РФ увеличивается выпуск грузовых вагонов, стальных радиаторов отопления и холодильного оборудования. В 2023 году отмечается высокий спрос на грузовую, LCV и спецтехнику (в том числе в рамках инфраструктурных проектов). "Выпуск вагонов растет в результате решения проблем с комплектующими, увеличения объемов грузоперевозок, удлинения плеча доставки. Производство прицепной техники и навесного оборудования растет за счет замещения ушедших производителей", - добавили в компании.