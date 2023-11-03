"ЭЛ5-энерго" получила 2,4 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ за девять месяцев

Выручка компании возросла на 11,1%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. "ЭЛ5-энерго" по итогам января - сентября 2023 года получила 2,4 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) против чистого убытка в 2,76 млрд рублей годом ранее, следует из отчета компании.

При этом выручка компании за девять месяцев возросла на 11,1%, до 38,84 млрд рублей.

Валовая прибыль компании выросла на 9,8%, до 4,2 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 3,04 млрд рублей против убытка 3,3 млрд рублей в январе - сентябре 2022 года.

Производственными филиалами "ЭЛ5-энерго" (ранее - "Энел Россия) являются три газовые станции: Конаковская, Невинномысская и Среднеуральская ГРЭС. Помимо этого, "ЭЛ5-Энерго" в мае 2021 года ввела в эксплуатацию Азовскую ВЭС (90 МВт), позднее - Кольскую ВЭС (202 МВт). Также "ЭЛ5-энерго" заявляла проект строительства Родниковской ВЭС, но позднее от него отказалась.