Транзит газа из России через Словакию за четыре года снизился в 3,5 раза

В компании Eustream сообщили, что он составил 17 млрд куб. м в год

БРАТИСЛАВА, 3 ноября. /ТАСС/. Объемы российского газа, поступающего в Словакию через Украину и проходящего транзитом в другие страны Евросоюза, сократились за последние четыре года с 60 млрд куб. м до 17 млрд куб. м ежегодно. Об этом ТАСС сообщили в дирекции словацкого оператора национальной газотранспортной системы - компании Eustream.

"Объемы проходящего транзитом через Словакию газа из РФ [поступающего в страну через Украину] сокращаются четвертый год подряд. Четыре года назад транзит составлял ежегодно 60 млрд куб. м, ныне этот показатель понизился до 17 млрд куб. м", - сказали в дирекции.

Резкое снижение объемов транзита российского газа связано главным образом с ситуацией на Украине. Территория Словакии, как отметили в Eustream, остается одной из последних трасс, по которым газ поступает в ЕС. Теперь возникла угроза, что газ из РФ вообще прекратит поступать в Словакию.

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов сообщил 29 октября, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров.

Между тем официальный представитель Eustream Павол Кубик 31 октября выразил мнение, что транзит российского газа через Украину в ЕС целесообразно сохранить и после 2024 года, так как это соответствует экономическим интересам стран сообщества. Один из вариантов далее осуществлять поставки заключается в привлечении к этому процессу третьей стороны. Она, по его словам, закупала бы у РФ газ прямо на российско-украинской границе, а в сообщество он следовал бы уже не как российский актив.

Как заявил ТАСС в начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и навредит самой себе.