На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием партнерства с "Татнефтью", рассмотрены приоритетные направления сотрудничества и возможности взаимодействия в сфере энергетики

БАКУ, 3 ноября. /ТАСС/. Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и "Татнефть" подписали дорожную карту по сотрудничеству. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского Минэкономики.

По данным ведомства, документ подписан на встрече министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и президента SOCAR Ровшана Наджафа с генеральным директором "Татнефти" Наилем Магановым в Баку.

"Документ предусматривает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, реализации нефти и нефтехимической продукции, развития человеческого капитала и по другим направлениям, обмен опытом", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече было выражено удовлетворение успешным развитием партнерства с "Татнефтью", рассмотрены приоритетные направления сотрудничества и возможности взаимодействия в сфере энергетики.