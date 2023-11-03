Минцифры хочет приостановить централизованную закупку лицензий на офисное ПО для ФОИВов

В частности, изменения предполагают приостановку исполнения ведомством полномочий по осуществлению централизованной закупки лицензий до 31 декабря 2024 года

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Минцифры России предлагает приостановить централизованную закупку лицензий офисного ПО и ПО в сфере информационной безопасности для федеральных органов исполнительной власти на весь 2024 год, следует из проекта постановления правительства, подготовленного министерством.

Порядок централизованной закупки программного обеспечения для ФОИВов утвержден постановлением правительства в 2018 году. Минцифры, соответственно, предлагает внести в него коррективы. В частности, изменения предполагают приостановку исполнения ведомством полномочий по осуществлению централизованной закупки лицензий до 31 декабря 2024 года.

Указанные централизованные закупки должны осуществляться за счет бюджета на достижение результата "Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах гос власти на базе отечественного ПО" , говорят в министерстве. Так, в 2019 году были заключены госконтракты на поставку лицензий ПО на общую сумму в 1,03 млрд рублей. При этом в 2021 году этот результат был исключен из паспорта нацпрограммы "Цифровая экономика".

В связи с тем, что средства по федеральному бюджету на 2023-2025 годы на реализацию нацпрограммы распределены в полном объеме, в этот период на централизованную закупку потребовалось бы выделение дополнительных ассигнований из бюджета, указывается в проекте.

Составители проекта напоминают, что в 2020 году проводился анализ исполнения соответствующего постановления, и было установлено, что значительная часть федеральных органов власти начала использовать отечественные програмнные продукты, в связи с чем далее они могут закупать это ПО самостоятельно. Анализ также выявил слабую эффективность механизма централизованной закупки лицензий в связи с длительностью процесса их передачи в ФОИВ и отсутствием централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий.