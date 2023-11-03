В Тамбовской области собрали рекордный урожай сои

Показатель превысил 400 тыс. тонн

ТАСС, 3 ноября. Аграрии Тамбовской области собрали в 2023 году рекордный урожай сои, сообщила пресс-служба областного правительства.

"Впервые в истории Тамбовской области аграрии собрали с полей более 400 тыс. тонн сои", - говорится в сообщении.

В 2023 году общая площадь посевов сои составила 204 тыс. га, что на 10 тыс. га больше значений 2022 года. Аграрии смогли собрать 23,5 ц с га. В 2022 году этот показатель составлял 19,5 ц с га.

В 2022 году урожай сои в Тамбовской области составил 253 тыс. тонн. Тогда регион вошел в пятерку лидеров производства в Центральном федеральном округе и занимал седьмую позицию в рейтинге производителей страны.