В Подмосковье реализуют более 10 проектов импортозамещения в сфере электроники

Суммарный объем инвестиций по ним превышает 10 млрд рублей

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 10 инвестиционных проектов в сфере электроники, направленных на развитие импортозамещения, реализуются в Московской области. Суммарный объем инвестиций по ним превышает 10 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"На данный момент 14 инвестиционных проектов в сфере импортозамещения реализуются в отрасли электроники. Общий объем инвестиций - 10,6 млрд рублей. Реализация проектов принесет региону 1,3 тыс. рабочих мест", - сказала Зиновьева.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что, в частности, компания "Тензор" из Дубны реализует проект по разработке оборудования и программного обеспечения для реализации полного функционала по управлению системами жизнеобеспечения. В Воскресенске проект импортозамещения реализует компания "Элска" - предприятие займется производством низковольтных комплексных устройств (НКУ) на базе отечественных компонентов. НКУ предназначены для приема, учета, распределения и управления электроэнергией, управления электроприводной техникой, обеспечения и автоматизации ввода аварийного энергоснабжения, а также защиты подключенного электрооборудования.