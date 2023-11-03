Европейцы с начала года поставили на Украину 4,2 млрд куб. м газа

Больше всего топлива направила Словакия - 42,7%

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Более 4 млрд куб. м природного газа из Евросоюза и Молдавии поставлено на Украину с начала этого года. Об этом сообщило в своем Telegram-канале Минэнерго Украины.

"С начала года на Украину из ЕС и Молдовы транспортировано 4,2 млрд куб. м природного раза. Это втрое больше, чем было транспортировано за аналогичный период прошлого года (1,4 млрд куб. м). Из объема транспортируемого газа в отечественных ПХГ (подземных хранилищах газа - прим. ТАСС) сохраняется 2,5 млрд куб. м газа, принадлежащего иностранным компаниям", - говорится в сообщении.

Как подчеркнул министр энергетики страны Герман Галущенко, заинтересованность иностранцев в хранении газа в украинских ПХГ связана с тем, что их сертифицировали по евростандартам.

Как отмечается в сообщении Минэнерго, больше всего природного газа поступало из Словакии (42,7%). Также природный газ поставлялся из Венгрии, Польши и из Румынии через Молдову.

В апреле компания "Укртрансгаз", оператор подземных хранилищ газа страны, прошла сертификацию на соответствие правилам Евросоюза. Это дало Украине возможность использовать около половины объемов своих мощностей для хранения газовых запасов европейских стран.

Галущенко заявил тогда, что правительство считает одной из своих ключевых целей создание в стране большого энергетического хаба, в частности для хранения газа европейскими государствами. По его словам, у Украины есть одни из крупнейших подземных хранилищ газа в Европе, которые вмещают более 30 млрд куб. м газа. Учитывая эти объемы и свои нужды, Украина может предложить европейским партнерам до 15 млрд куб. м мощностей своих ПХГ, добавил министр.