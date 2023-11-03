Чистая прибыль российского бизнеса RBI за январь - сентябрь упала на 28%

Она составила €1,024 млн

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль российского бизнеса одной из крупнейших австрийских банковских групп - Raiffeisen Bank International AG (RBI) - по итогам января - сентября 2023 года составила €1,024 млн, годом ранее показатель составил €1,42 млн, следует из финансовой отчетности австрийской группы.

Таким образом, чистая прибыль RBI в России за отчетный период снизилась на 27,9%.

Прибыль до налогообложения составила €1,351 млн против €1,789 млн в январе - сентябре 2022 года.

RBI в России имеет дочернюю кредитную организацию - Райффайзенбанк, который работает в РФ с 1996 года.

В середине марта 2022 года стало известно, что RBI на фоне ситуации на Украине оценивает стратегические варианты будущего Райффайзенбанка в России, "включая тщательно продуманный выход из Райффайзенбанка в России". Позднее австрийская RBI сообщала, что получила несколько предложений о покупке российской "дочки". В свою очередь, в пресс-службе банка в России ТАСС сообщали, что Райффайзенбанк намерен продолжить работу в России вне зависимости от решений австрийской банковской группы по участию в капитале.