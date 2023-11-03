США ввели санкции против гражданки РФ за содействие в обходе рестрикций

Минфин США утверждает, что в марте 2022 года Екатерина Жданова помогла клиенту в РФ скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере $2,3 млн

ВАШИНГТОН, 3 ноября. /ТАСС/. США ввели санкции в отношении гражданки РФ Екатерины Ждановой за отмывание денег и помощь российским предпринимателям в обходе рестрикций. Об этом сообщается в заявлении Министерства финансов США.

Как отмечается в документе, против Ждановой были введены санкции "за ее роль в отмывании и перемещении средств с помощью виртуальной валюты в интересах российских элит". Минфин США утверждает, что в марте 2022 года россиянка помогла клиенту в РФ скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере $2,3 млн через открытый обманным путем инвестиционный счет и сделки с недвижимостью. В результате лица, находящиеся под санкциями, получили доступ к западным финансовым рынкам, что власти США расценивают как обход введенных рестрикций.

"С помощью ключевых посредников, таких как Жданова, российские элиты, хакерские группировки и другие акторы предпринимали попытки обхода американских и международных санкций, в частности через неправомерное использование виртуальной валюты. Мы остаемся сосредоточены на защите американской и международной финансовой системы от тех, кто пытается воспользоваться этой технологией", - заявил заместитель министра финансов США Брайан Нельсон.

Ведомство считает, что Жданова использовала для перемещения средств за рубеж наличные деньги, связи с организациями, замешанными в отмывании денег, а также третьи страны, например ОАЭ, и международные компании, имеющие представительства по всему миру. Она, по мнению американских властей, "оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей".

Минфин США также утверждает, что Жданова имела связи с группой киберпреступников, именующей себя Ryuk и осуществляющей кибератаки на крупные компании и организации. Ее подозревают в отмывании в 2021 году от имени группировки суммы в размере более $2,3 млн.