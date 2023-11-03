Российский рынок акций закрылся ростом основных индексов

Лидерами роста на фондовом рынке стали акции МКПАО "ВК"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций в конце недели показывал нейтральную динамику. По итогам дня индекс Мосбиржи подрос на 0,36%, до 3 208,63 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,29%, до 1 093,74 пункта. Курс юаня снизился на 0,053%, до 12,65 рубля, доллара - на 0,93%, до 92,42 рубля, евро - на 0,37%, до 98,94 рубля.

"Индекс Мосбиржи курсировал вокруг 3 200 пунктов. Сдерживали покупательскую активность фактор пятницы и актуализация санкционной повестки. Кроме того, продолжается переоценка бумаг в свете неожиданного повышения ключевой ставки до 15%", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Вместе с тем общерыночные настроения улучшились после заседания ФРС, а также в свете снижения градуса геополитической напряженности на Ближнем Востоке. "Нефть предпринимала робкие попытки восстановления при поддержке со стороны спада глобального доллара. Индекс DXY нацелился на 105 пунктов", - также рассказал эксперт.

Ключевой отчет по рынку труда США за октябрь оказался слабым. "Из опубликованного сегодня документа следует, что уровень безработицы в США в октябре вырос до 3,9%, прогнозировалось сохранение показателя на уровне 3,8%. Тем не менее это "голубиный" сигнал для ФРС", - считает Бахтин.

Рынок акций

Лидерами роста на фондовом рынке в пятницу стали акции уже зарегистрированного в России МКПАО "ВК" (+4,2%), возможно, в связи с ожиданиями сильных финансовых результатов компании за III квартал 2023 года, предположила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции уходящего с рынка "Детского мира" (-4%), добавила эксперт.

Прогноз на следующую неделю

В начале будущей недели определяющими для настроений останутся динамика цен на нефть, курс рубля, геополитика, сигналы регуляторов и ключевая статистика. Из важных статданных понедельника - октябрьский индекс деловой активности PMI в секторе услуг еврозоны. Во вторник ЦБ РФ обнародует доклад о денежно-кредитной политике. Группа "Позитив" в этот день опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.

В "БКС мир инвестиций" предполагают, что на будущей неделе продолжится борьба за закрепление индекса Мосбиржи выше 3 200 пунктов. Прогноз компании на 7 ноября - 3 175 - 3 275 пунктов, по курсу рубля к доллару - 92-95 рубля. По прогнозу Freedom Finance Global, в первый торговый день следующей недели индекс Мосбиржи снова будет торговаться в коридоре 3 200 - 3 300 пунктов, пара доллар/рубль может провести торги в диапазоне 92-94 рубля, евро/рубль - в коридоре 98-100 рублей, юань/рубль - в интервале 12,5-13 рублей.