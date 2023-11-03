Новак поручил проконтролировать цены на АЗС в новых регионах и на Дальнем Востоке

Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года, подчеркнул вице-премьер

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Александр Новак поручил ФАС контролировать ситуацию с ценами в розничном сегменте в новых регионах, на Дальнем Востоке, в Дагестане и ряде субъектов Сибири, говорится в сообщении правительства по итогам совещания Новака по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и Минсельхоза.

"Регуляторам предстоит провести анализ цен на заправках в этих регионах, зафиксировать разницу стоимости топлива на АЗС крупных нефтяных компаний и независимых станциях и привести ее к рыночным показателям", - отмечается в сообщении.

Представители Минэнерго, ФАС и нефтяных компаний отметили стабилизацию цен на бензин и дизель на АЗС, продолжение их снижения в мелкооптовом сегменте в соответствии с биржевой динамикой. Дефицита по поставкам топлива сельхозпроизводителям не наблюдается, спрос потребителей удовлетворен и цены выровнялись.

"Цены на АЗС на все виды топлива не должны расти выше инфляции по итогам года. ФАС обязана за этим следить", - подчеркнул вице-премьер.

К следующему заседанию штаба по внутреннему рынку нефтепродуктов ФАС и Минэнерго должны представить план по стабилизации цен на зимнее дизельное топливо на весь период спроса на этот товар, а также предложить меры по противодействию диспаритету цен на него в оптовом и розничном сегментах. Нефтяным компаниям поручено увеличить производство зимнего дизеля для полного насыщения рынка.