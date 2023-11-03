Инвестор вложит в астраханский проект по выращиванию и переработке риса 15 млрд рублей

В планах создать около 1 тыс. рабочих мест

АСТРАХАНЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Компания "АПК Ресурс" инвестирует до 2026 года в масштабный проект по выращиванию и переработке риса в Астраханской области около 15 млрд рублей. Об этом сообщил журналистам на брифинге министр сельского хозяйства и рыбной промышленности региона Руслан Пашаев.

"ООО "АПК Ресурс" с общим объемом инвестиций около 15 млрд рублей в 2023-2025 годы реализует проект по выращиванию и переработке риса. Планируется дополнительно ввести около 20-22 тыс. га рисовых чеков. Предполагается создание 950 рабочих мест", - сказал он, уточнив, что проект реализуют на территории Камызякского и Черноярского районов.

В сельскохозяйственный оборот внедрят 27 тыс. га мелиорируемых земель для выращивания риса и пшеницы в объеме 146 тыс. тонн, из них риса - 112 тыс. тонн, пшеницы - 34 тыс. тонн. Компания намерена возвести два завода по переработке зерновых культур мощностью 100 тыс. тонн и производству риса-крупы до 57 тыс. тонн, комбикорма - 21 тыс. тонн.

"Это гарантирует нам, что вся добавочная стоимость, которую будет получать инвестор, в том числе и налоги, будут оставаться в регионе. Сейчас у нас предприниматель выращивает рис и его везут перерабатывать за пределы Астраханской области, в Краснодарский край. А мы стремимся к тому, чтобы вся цепочка была реализована именно на территории нашего региона. Инвестор также заинтересован именно в таком подходе", - добавил министр.

В Астраханской области традиционно выращивается круглозерный рис, длиннозерные сорта и крупнодисперсный рис для ризотто. Сельское хозяйство - одна из стратегических отраслей Астраханской области, в 2021 году общий объем собранного урожая составил более 2 млн тонн. Лидирующие позиции в агропромышленном комплексе сохраняет отрасль растениеводства.