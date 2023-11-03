Владимирская область направит 186 млн рублей на модернизацию гидротехсооружений

В регионе насчитывается 130 объектов, 30 из которых не имеют собственника

ТАСС, 3 ноября. Программу по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе бесхозных, утвердили во Владимирской области. Ее реализуют в 2023-2025 годах, объем финансирования составит более 186 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Большинство гидротехнических сооружений в области построены в 1970-1980 годах, многие из них требуют приведения в надлежащее состояние. Профильной программой предусмотрены мероприятия по капитальному ремонту, реконструкции или ликвидации ГТС", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в регионе насчитывается 130 ГТС, 30 из которых не имеют собственника, он неизвестен или отказался от права собственности. В числе таких бесхозяйных ГТС, которые приведут в надлежащее состояние, - каскад гидроузлов на реке Бродинка у поселка Садовый Суздальского района, гидроузлы на реке Важня у деревни Чулково Гороховецкого района, в селе Старый Двор Суздальского района и на реке Побойка в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района.

В пресс-службе добавили, что в первую очередь отремонтируют ГТС с учетом их состояния, влияния на паводковую ситуацию, ущерба, который паводок может нанести, а также заинтересованности местных властей в софинансировании ремонтных работ и последующем содержании ГТС.