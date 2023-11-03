"Россети" завершат проекты по техприсоединению Чаяндинского и Ковыктинского месторождений

Эти месторождения являются ресурсной базой газопровода "Сила Сибири"

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа "Россети" в ближайшее время планирует завершить крупные проекты технологического присоединения предприятий, включая Чаяндинское и Ковыктинское месторождения, которые являются ресурсной базой газопровода "Сила Сибири". Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

Первый заместитель генерального директора группы "Россети" Андрей Муров на совещании с руководством филиалов - МЭС рассказал о ходе реализации инвестиционной программы, результатах работы по технологическому присоединению потребителей к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), обеспечении надежного функционирования инфраструктуры, а также о ключевых задачах компании.

В сообщении группы по итогам совещания отмечается, что также планируются пуски объектов ЕНЭС в Сибири и на Дальнем Востоке для расширения Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Компания завершит реконструкцию подстанций 330 кВ и 500 кВ, влияющих на надежность региональных энергосистем, в том числе в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской области.

"Россети" отмечают, что лучшая динамика производственных показателей отмечена в Восточном предприятии МЭС Урала, где удельная аварийность за 9 месяцев 2023 года снизилась на 55% к сопоставимому периоду прошлого года. Оно обеспечивает электроэнергией Нижневартовский район Югры. Также в числе лидеров отмечены Ленинградское предприятие МЭС Северо-Запада и Валдайское предприятие МЭС Центра, достигшие снижения аварийности на 36% и 32% соответственно, отмечают "Россети".

Всего за январь-сентябрь 2023 года компания присоединила к ЕНЭС 1,4 ГВт мощности, из которых более 50% составляет доля прямых потребителей. Также подключены объекты распределительного комплекса и генерации.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.