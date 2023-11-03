Нацбанк Украины прогнозирует снижение иностранной помощи в ближайшие два года

По данным НБУ, дефицит бюджета без учета грантов в доходах в 2023 году составит почти 29% ВВП

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что финансовая помощь стране со стороны западных доноров будет сокращаться и составит в следующем году $38,5 млрд, а в 2025-м - $25 млрд, тогда как в 2023-м страна, предположительно, получит более $45 млрд. Об этом говорится в инфляционном отчете регулятора за октябрь.

"Внешняя помощь останется важным источником финансирования дефицита бюджета и покрытия дефицита счета текущих операций в 2023-2025 годах", - говорится в документе. Несмотря на рост роли внутреннего долгового рынка, значительная часть бюджетных нужд страны будет финансироваться за счет международной помощи, прогнозирует регулятор. "Предполагается, что объем внешней поддержки в текущем году превысит 45 млрд долларов США. В 2024-2025 годах официальное финансирование будет оставаться значительным, хотя и будет постепенно уменьшаться - до 38,5 млрд долларов США и 25 млрд долларов США соответственно", - говорится в отчете.

По данным НБУ, дефицит бюджета без учета грантов в доходах в 2023 году составит почти 29% ВВП. При сохранении рисков в области безопасности в 2024 году будет сохраняться значительный дефицит бюджета на уровне более 20% ВВП. В случае уменьшения этих рисков власти страны смогут начать снижение бюджетного дефицита и сократить его до 13% ВВП в 2025 году, добавили в Нацбанке.

В октябре премьер-министр страны Денис Шмыгаль сообщил, что Украина в нынешнем и будущем годах ожидает от западных доноров финансовой помощи в размере $42 млрд ежегодно для покрытия бюджетных расходов.