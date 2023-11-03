3 ноября, 18:29,
обновлено 3 ноября, 18:55

СПб биржа 6 ноября будет проводить торги ценными бумагами с учетом особенностей

О сроках возобновления торгов иностранными ценными бумагами станет известно позднее

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Торги ценными бумагами на СПб бирже 6 ноября будут проходить с учетом особенностей, говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Так, 6 ноября с 10:00 мск будут проводиться торги ценными бумагами части российских эмитентов - "Газпрома", "Лукойла", "Норникеля" и других.

О сроках возобновления торгов иностранными ценными бумагами будет сообщено позднее.

Также с 07:00 мск СПб биржа предоставит возможность совершать сделки со всеми видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "еврооблигации", в режиме переговорных сделок и сделки в режиме торгов "Адресное репо с центральным контрагентом". С 10:00 мск будут совершаться сделки со всеми видами ценных бумаг, за исключением ценных бумаг, относящихся к группе инструментов "еврооблигации", в режиме торгов "Безадресное репо с центральным контрагентом". 

Теги:
Россия
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