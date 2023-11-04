В партии Порошенко раскритиковали проект бюджета за расходы на сериалы и телемарафон

Правительство Украины ранее подготовило проект бюджета, в котором был заложен рекордный дефицит около $42 млрд

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Депутаты от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" (ЕС) выступают против проекта бюджета на 2024 год, требуя перенаправить часть средств из второстепенных статей на военные нужды. Об этом сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко, комментируя решение бюджетного комитета, одобрившего документ.

"Только что бюджетный комитет рассмотрел и проголосовал за проект бюджета на 2024 год. И рекомендует Верховной раде принять его во втором чтении и в целом", - написала она в своем Telegram-канале. По ее словам, против проголосовал только ее коллега по фракции Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). "Ведь в бюджете воюющей страны заложено почти 600 млн гривен на кино и сериалы! Мы требуем перенаправить эти средства на ВСУ", - заявила Геращенко, добавив, что в расходах бюджета также остались почти 2 млрд гривен на телемарафон, 170 млн гривен на канал Рада и "куча других второстепенных расходов".

Ранее правительство Украины подготовило проект бюджета, в котором был заложен рекордный дефицит около $42 млрд. После того, как стало известно о возможных проблемах в США с финансированием Украины, в проект бюджета были внесены коррективы. В результате потребность во внешнем финансировании была снижена на $1,9 млрд, а дефицит бюджета уменьшен на $0,5 млрд. При этом сумма расходов на кино и сериалы осталась неизменной.

В последние месяцы на Украине разгорелось несколько скандалов вокруг расточительных трат, осуществляемых государством в условиях военного положения и острого дефицита бюджета, покрываемого за счет западной помощи. В числе прочего общественное возмущение вызвало финансирование министерством культуры и информационной политики развлекательных сериалов, что стоило поста главе ведомства Александру Ткаченко. Уже несколько месяцев требует прекратить финансирование телемарафонов оказавшаяся в роли оппозиции партия "Европейская солидарность", которую фактически отстранили от эфиров. С 26 февраля 2022 года в эфире нескольких общенациональных каналов Украины транслируется общий телемарафон "Единые новости". Оппоненты власти называют марафон одной из форм цензуры, поскольку в него не пригласили "5 канал", "Прямой" и "Эспрессо TV", которые связывают с экс-президентом Петром Порошенко. Нарекания общества вызывают также неоправданные оптимистичные прогнозы эфиров о ходе боевых действий.