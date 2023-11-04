4 ноября, 16:32,
обновлено 4 ноября, 16:34
Палестино-израильский конфликт

Red Wings опровергла данные об отмене большинства рейсов в Тель-Авив и обратно

Перевозчик сохранит это направление в полетной программе

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Информация об отмене авиакомпанией Red Wings большинства рейсов в Тель-Авив и обратно неверна, перевозчик сохранит это направление в полетной программе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Информация об отмене большинства рейсов в/из аэропорта Бен-Гурион не соответствует действительности. Авиакомпания сохраняет в составе регулярного расписания рейсы в Тель-Авив с отправлением из Москвы (Жуковский, Домодедово) и Сочи. Начиная с 13 ноября будут выполняться рейсы по маршрутам: Домодедово - Сочи - Тель-Авив, Жуковский - Сочи - Тель-Авив, Сочи - Тель-Авив".

Ранее в субботу несколько Telegram-каналов сообщили, что авиакомпания отменит все рейсы в Израиль, оставит только полеты из Сочи. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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