QatarEnergy заключила второй долгосрочный контракт с Sinopec на поставки СПГ в КНР

Согласно условиям контракта, QatarEnergy передаст Sinopec 5% акций совместного предприятия в проекте расширения южной части месторождения Северное

ДУБАЙ, 4 ноября. /ТАСС/. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy заключила второй 27-летний контракт с Sinopec на поставки в Китай сжиженного природного газа (СПГ). Об этом говорится в заявлении QatarEnergy, опубликованном на ее сайте.

"QatarEnergy объявляет о подписании соглашения о партнерстве с китайской национальной нефтехимической корпорацией Sinopec в рамках проекта расширения North Field South (южная часть месторождения Северное - прим. ТАСС), - отмечается в тексте. - Стороны также заключили долгосрочное соглашение купли-продажи на поставку 3 млн тонн СПГ в год с North Field South на приемные терминалы Sinopec в Китае в течение 27 лет".

Согласно условиям контракта, QatarEnergy передаст Sinopec 5% акций совместного предприятия в проекте расширения южной части месторождения Северное. Как сообщила катарская компания, мощности этого предприятия рассчитаны на производство 6 млн тонн СПГ в год.

Церемония подписания соглашения состоялась в субботу в Шанхае. Подписи под документом поставили государственный министр Катара по вопросам энергетики, глава QatarEnergy Саад бен Шарида аль-Кааби и генеральный директор Sinopec Ма Юншэн.

21 ноября прошлого года QatarEnergy заключила соглашение с Sinopec, которое предполагает, что катарская компания в течение 27 лет будет поставлять в Китай 4 млн СПГ в год. Этот документ стал первым долгосрочным контрактом на поставки СПГ в рамках расширения North Field East (восточная часть месторождения Северное). До этого QatarEnergy договорилась с несколькими международными компаниями о разработке North Field East и North Field South, эксплуатация которых должна начаться в 2026 и 2027 годах соответственно.

Катар входит в тройку стран - лидеров по запасам газа и является одним из крупнейших в мире производителей СПГ. Проект расширения месторождения Северное позволит увеличить к 2026 году производственные мощности Катара с 77 млн до 126 млн тонн СПГ в год.