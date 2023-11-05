Ли Цян: объем импорта Китаем товаров и услуг в ближайшие пять лет может составить $17 трлн

Премьер Госсовета КНР отметил, что это принесет пользу мировому рынку

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Объем импорта товаров и услуг в Китае в ближайшие пять лет может составить $17 трлн. Об этом заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, выступая на открытии 6-й Китайской международной выставки импортных товаров (CIIE) в Шанхае.

"В ближайшие пять лет совокупный объем импорта товаров и услуг Китая, как ожидается, достигнет $17 трлн", - сказал он, указав, что это принесет пользу мировому рынку.

"Мы продолжим продвижение открытости и возможностей для рынка", - заявил премьер, добавив, что Китай намерен предпринять конкретные действия в том, что касается его роли в восстановлении и развитии мировой экономики.

За последние пять лет, отметил премьер, Китай нарастил импорт товаров на 47%, а также выступал одной из основных движущих сил восстановления мировой экономики. "Китай всегда готов делиться возможностями своего рынка", - указал он.