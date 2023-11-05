Минпромторг призвал компании из РФ адаптировать продукцию под рынок КНР

В ведомстве назвали в качестве основной проблемы в торговле с Китаем логистику

ШАНХАЙ, 5 ноября. /ТАСС/. Российским компаниям необходимо учитывать особенности китайского рынка и адаптировать под него свою продукцию. Об этом сообщил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС замминистра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков, который осмотрел национальный стенд РФ на открывшейся в Шанхае 6-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE).

"Если говорить конкретно о страновых проблемах, то нам надо больше вкладывать в представление российской продукции на китайском рынке. Мы, конечно, недорабатывали, на мой взгляд, и компании тоже к этому спокойно относились. Потому, что пока были традиционные европейские рынки, все было хорошо, никто особо не хотел ни брать риски на себя, ни издержки. Теперь это делать приходится и, собственно говоря, поэтому наша экспозиция здесь сильно больше, чем была на предыдущих такого рода форумах", - сказал он.

Также замминистра указал на необходимость адаптации российской продукции под китайский рынок. "Здесь же очень большое значение имеет, как ты называешь продукт, как ты упаковываешь продукт. Здесь много очень специфики. Эту страновую особенность надо учитывать и работать с этим", - считает Василий Осьмаков.

В качестве основной проблемы в торговле с Китаем замминистра назвал логистику. "Что касается проблем, то первое - это, конечно, логистика и расчеты. Это вообще сейчас системная у нас проблема со всеми странами. Потихонечку решается", - сказал он.

"Логистика продолжает оставаться сложной. По факту нам очень много всего надо везти с западной части страны сюда и это довольно дорого", - констатировал он, добавив, что по расчетам ситуация с Китаем упрощается возможностью торговли в юанях.

Замминистра сообщил и о том, что в 2023 году удалось нарастить несырьевой экспорт в Китай, однако конкретные цифры не уточнил. "Это связано прежде всего с тем, что у нас в целом происходит замещение выпавших рынков, которые в так называемых недружественных странах, на дружественные. И Китай, безусловно, это одно из основных направлений. По цифрам - это основное направление замещения экспорта", - сказал он.

В качестве наиболее перспективных направлений в торговле с Китаем замминистра назвал, в частности, все то, что связано с поставками продукции АПК, леса, деревопереработкой, косметикой, фармацевтикой и машиностроением.

О выставке

6-я Китайская международная выставка импортных товаров (CIIE) начала в воскресенье свою работу с участием компаний и различных организаций из 154 стран и регионов мира. Выставка 2023 года по своим масштабам вернулась к доковидным показателям. Участие в ней принимает более 3,4 тыс. компаний. Ожидается, что ее посетят также порядка 394 тыс. профессиональных покупателей.

Свои национальные экспозиции развернули 69 стран. Из них 11 впервые примут в ней участие в офлайн-формате. Почетными гостями CIIE станут такие страны, как Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам.

Россия в 2023 году представляет свой торговый и промышленный потенциал на национальном стенде. Свою продукцию на нем под брендом Made in Russia продемонстрируют 66 российских компаний из 30 регионов РФ. Выставка продлится до 10 ноября.