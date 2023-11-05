На Херсонщине за пять лет намерены инвестировать в газификацию до 80 млрд рублей

Как уточнили в МинТЭК области, подразумевается, в частности, организация инвестиционной деятельности регионального оператора газификации

ГЕНИЧЕСК, 5 ноября. /ТАСС/. Власти Херсонской области за пять лет намерены почти в два раза повысить уровень газификации на левом берегу Днепра, инвестировав до 80 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе МинТЭК региона.

"В ближайшее время будет подписан указ об определении регионального оператора газификации. Объем инвестиций составит на ближайшие пять лет от 60 до 80 млрд рублей", - пояснили в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что подразумевается организация инвестиционной деятельности регионального оператора газификации и реализация конкретных поэтапных планов по развитию магистральной и распределительной газовой инфраструктуры. "Вы знаете, что Херсонская область газифицирована на 27% - это показатель самый низкий среди всех регионов РФ", - добавил собеседник агентства.

По его словам, цель региональных властей - за ближайшие пять лет обеспечить увеличение показателя газификации Херсонской области до 50%. "В текущем году была проведена полная инвентаризация всех населенных пунктов левобережья Херсонской области на предмет возможности их подключения к сетевому газу. Был сформирован план-график из конкретных мероприятий, предусматривающих модернизацию и строительство магистральных газовых сетей, газораспределительных станций, межпоселковых газопроводов среднего давления, внутрипоселковых распределительных сетей низкого давления", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в плане-графике синхронизации выполнения программы развития газоснабжения и газификации Херсонской области на 2024-2028 годы определили 70 населенных пунктов, в которых больше 53 тыс. домовладений и 118 котельных, куда планируют за пять лет проложить 1 500 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления.