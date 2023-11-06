Британия намерена ежегодно выдавать новые лицензии на добычу газа и нефти

Правительство Соединенного Королевства рассчитывает, что это снизит зависимость от импорта энергоресурсов, а также обеспечит 200 тыс. рабочих мест

ЛОНДОН, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство Великобритании намерено на законодательном уровне закрепить ежегодную выдачу новых лицензий на разработку нефтегазовых месторождений для укрепления национальной безопасности. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Риши Сунака.

Британские власти полагают, что освоение собственных месторождений позволит сократить импорт нефти и газа, в том числе из РФ, и обеспечить 200 тыс. рабочих мест. Как говорится в заявлении канцелярии Сунака, законодательная инициатива, которую представят в парламенте 7 ноября, "гарантирует определенность и даст инвесторам и индустрии уверенность" в завтрашнем дне.

"Великобритания все еще полагается на нефть и газ для удовлетворения своих энергетических потребностей. Согласно данным комитета по изменению климата, Великобритания продолжит зависеть от нефти и газа для удовлетворения своих энергетических потребностей даже после того, как достигнет углеродной нейтральности в 2050 году", - отметила канцелярия. По ее сведениям, правительство делает выбор в пользу "поощрения внутренней добычи газа, а не импорта сжиженного природного газа с более высоким уровнем выбросов углерода". В канцелярии премьера добавили, что нефтегазовая отрасль ежегодно приносит экономике страны £16 млрд ($20 млрд).

Как уточняет правительство, каждый новый раунд лицензирования будет проходить только при соблюдении двух условий. Если показатели добычи нефти и газа в самом королевстве будут ниже объемов их импорта, и если выбросы углерода, связанные с добычей ПГ в Великобритании, будут меньше, чем эквивалентные выбросы от импортируемого СПГ.

Новые лицензии

Власти королевства взяли курс на разработку новых нефтегазовых месторождений в Северном море осенью 2022 года ввиду энергетического кризиса в Европе. В июле канцелярия на Даунинг-стрит сообщила, что выдаст сотни новых лицензий на добычу нефти и газа.

По состоянию на 2021 год почти половина газа, попадавшего на рынок Великобритании, добывалась на британском шельфе Северного моря. Наиболее крупным экспортером является Норвегия. При этом около 15% импорта приходится на СПГ, большую часть которого поставляют Катар и США.

С 1 января 2023 года Великобритания прекратила импорт сжиженного природного газа из России. Ранее на российский газ приходилось около 4% общего объема потребления этого вида топлива в королевстве.

Как напомнила газета Financial Times (FT), британское Переходное управление Северного моря (NSTA) ранее признало, что новые лицензии на разработку месторождений не помогут королевству существенно снизить свою зависимость от импорта нефти и газа или повлиять на мировое ценообразование в связи с незначительными запасами углеводородов.

Лейбористы против

Как отметила FT, позиция правительства консерваторов по этому вопросу резко контрастирует с подходом находящейся в оппозиции Лейбористской партии. Ранее лидер лейбористов Кир Стармер заявил, что в случае победы на следующих парламентских выборах, которые должны состояться не позднее января 2025 года, не будет отменять действие уже выданных лицензий, однако откажется от предоставления новых и сконцентрируется на развитии атомной энергетики и вложениях в возобновляемые источники энергии.

Отрыв по популярности лейбористов от тори составляет от 15 до 24 п. п. Стармер надеется увеличить его за счет поддержки экоактивистов. В сентябре они раскритиковали Сунака за решение отложить вступление в силу запрета на продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на пять лет - до 2035 года.