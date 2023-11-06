Доход зон развития административного центра Хайнаня за три квартала вырос на 11%

Показатель составил 497,1 млрд юаней

ХАЙКОУ /Китай/, 6 ноября. /ТАСС/. Доход от основной деятельности компаний на территории ключевых зон развития в административном центре провинции Хайнань городе Хайкоу в январе - сентябре вырос примерно на 11% в годовом исчислении, до 497,1 млрд юаней (более $69,2 млрд по текущему курсу). Об этом сообщило местное статистическое управление.

По его сведениям, налоговые выплаты указанных предприятий за тот же период составили 15,8 млрд юаней (порядка $2,2 млрд), увеличившись на 2,6%. На них приходится примерно одна треть всех отчислений в бюджет провинции за девять месяцев благодаря ключевым зонам развития (на Хайнане существуют 13 таких объектов).

Наиболее динамично, как отмечается, увеличиваются поступления налогов за счет наукограда Fullsing и комплексной бондовой зоны Хайкоу.

Согласно опубликованным данным, ключевые зоны города также продемонстрировали быстрый рост внешнего товарооборота: за январь - сентябрь он увеличился на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 41,7 млрд юаней ($5,8 млрд). Экспорт повысился на 24,4%, импорт - в 2,3 раза.

В Хайкоу существует четыре территории опережающего экономического развития. По подсчетам статуправления, за три квартала Fullsing стимулировал увеличение их совокупных доходов на 0,3%, бондовая зона - на 3,9%, наукоград "Новый район Цзяндун", расположенный недалеко от международного аэропорта Мэйлань, - на 5,6%, государственная зона высокотехнологичного отраслевого развития - на 1,4%.