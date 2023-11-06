Торги иностранными бумагами на СПБ бирже приостановили минимум на семь рабочих дней

Причиной этого решения стало проведение комплаенс-процедур

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Торги иностранными ценными бумагами на СПБ бирже приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур, которые займут не менее семи рабочих дней. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

2 ноября OFAC (Office of Foreign Assets Control, подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций) внесло СПБ биржу в санкционный список. На этом фоне торговая площадка приняла решение о приостановке торгов иностранными бумагами.

"Торги иностранными ценными бумагами приостановлены с целью проведения комплаенс-процедур: СПБ биржа взаимодействует с российскими и иностранными контрагентами, чтобы установить порядок действий в сложившихся условиях. Мы предполагаем, что консультации займут не менее семи рабочих дней", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что об итогах комплаенс-процедур оперативно сообщат. "СПБ биржа предпринимает все возможные действия для предоставления доступа к активам с учетом введенных ограничений", - уточняется в сообщении.