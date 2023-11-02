Банки, биржа и чиновники. США расширили антироссийские санкции

США расширили антироссийский санкционный список, документ обнародовал американский Минфин. Перечень пополнился 37 физическими и почти 200 юридическими лицами, среди которых банки и промышленные предприятия.
Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.
ТАСС собрал ключевых фигурантов санкционного списка.
Оборонно-промышленный комплекс
- Ограничительные меры введены в отношении Военно-строительного комплекса Минобороны России.
- Отдельно выделен один из конструкторов успешно применяемого в ходе СВО беспилотника "Ланцет" Александр Захаров, рестрикции введены и против членов его семьи.
Бизнес
- В список попала АФК "Система" и венчурный фонд Sistema SmartTech (АФК вышла из капитала в конце сентября). К 17:16 мск акции АФК "Система" на Мосбирже снижались на 2,49%, до 16,5 рубля за бумагу.
- Перечень пополнило ООО "Арктик СПГ - 2", которому принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов в одноименном проекте. Кроме того, компания ведет строительство завода по сжижению природного газа. Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%) и CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec, 10%).
- Санкции введены против двух предприятий "Газпром нефти": научно-технического центра "Газпром нефти" и компании "Газпром нефть - каталитические системы".
- Также в список включены АО "НПЦ "Спецнефтьпродукт", ООО "Промойл".
- Санкции были применены в отношении двигателестроительной "ОДК-Сатурн", Балтийской промышленной компании, компаний "Балтпромсервис", Alfa Machinery Group, "Эталон про".
- В SDN-лист включена корпорация AEON, среди активов которой "Московское речное пароходство", комбинат по производству удобрений "Азот" и крупнейшая в РФ сеть региональных аэропортов "Новапорт".
- Рестрикции затронули персонально генерального директора АО "Данон Россия" Якуба Закриева и его отца - первого вице-спикера парламента Чеченской республики Салмана Закриева.
Финансы
- В санкционный список включены несколько российских банков: Почта банк, КФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Абсолют банк, Русьрегионбанк, East West United Bank.
- Карты UnionРay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября, сообщили в службе поддержки банка.
- В Абсолют банке заявили, что ограничения со стороны Вашингтона никак не отразятся на работе финансовой организации.
- Кроме того, ограничения вводятся простив СПБ Биржи. После публикации документа Минфина США ее акции на Московской бирже падали в ходе торгов более чем на 7,6%. Торги иностранными акциями на самой площадке СПБ Биржи временно приостановлены.
Чиновники
- Под санкции Минфина США подпал и замглавы Минцифры Олег Качанов. В ведомстве он отвечает за внедрение цифровых технологий в работу госорганов, выработку и реализацию госполитики цифровой трансформации и развитие портала госуслуг.
- Список также пополнили заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.
Наука
- Санкции вводятся против МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИЦ кибернетики и автоматики, НПО МКМ.
- Кроме того, в список Минфина США внесены Центральный институт авиационного мотостроения и Институт металлургии РАН имени Байкова.