2 ноября, 15:41
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Санкции в отношении России

Банки, биржа и чиновники. США расширили антироссийские санкции

Здание Минфина США. AP Photo/ J. Scott Applewhite
Здание Минфина США
© AP Photo/ J. Scott Applewhite

США расширили антироссийский санкционный список, документ обнародовал американский Минфин. Перечень пополнился 37 физическими и почти 200 юридическими лицами, среди которых банки и промышленные предприятия.

Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

ТАСС собрал ключевых фигурантов санкционного списка.

Оборонно-промышленный комплекс

  • Ограничительные меры введены в отношении Военно-строительного комплекса Минобороны России.
  • Отдельно выделен один из конструкторов успешно применяемого в ходе СВО беспилотника "Ланцет" Александр Захаров, рестрикции введены и против членов его семьи.

Бизнес

  • В список попала АФК "Система" и венчурный фонд Sistema SmartTech (АФК вышла из капитала в конце сентября). К 17:16 мск акции АФК "Система" на Мосбирже снижались на 2,49%, до 16,5 рубля за бумагу.
  • Перечень пополнило ООО "Арктик СПГ - 2", которому принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов в одноименном проекте. Кроме того, компания ведет строительство завода по сжижению природного газа. Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%) и CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec, 10%).
  • Санкции введены против двух предприятий "Газпром нефти": научно-технического центра "Газпром нефти" и компании "Газпром нефть - каталитические системы".
  • Также в список включены АО "НПЦ "Спецнефтьпродукт", ООО "Промойл".
  • Санкции были применены в отношении двигателестроительной "ОДК-Сатурн", Балтийской промышленной компании, компаний "Балтпромсервис", Alfa Machinery Group, "Эталон про".
  • В SDN-лист включена корпорация AEON, среди активов которой "Московское речное пароходство", комбинат по производству удобрений "Азот" и крупнейшая в РФ сеть региональных аэропортов "Новапорт".
  • Рестрикции затронули персонально генерального директора АО "Данон Россия" Якуба Закриева и его отца - первого вице-спикера парламента Чеченской республики Салмана Закриева.

Финансы

  • В санкционный список включены несколько российских банков: Почта банк, КФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Абсолют банк, Русьрегионбанк, East West United Bank.
  • Карты UnionРay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября, сообщили в службе поддержки банка.
  • В Абсолют банке заявили, что ограничения со стороны Вашингтона никак не отразятся на работе финансовой организации.
  • Кроме того, ограничения вводятся простив СПБ Биржи. После публикации документа Минфина США ее акции на Московской бирже падали в ходе торгов более чем на 7,6%. Торги иностранными акциями на самой площадке СПБ Биржи временно приостановлены.

Чиновники

  • Под санкции Минфина США подпал и замглавы Минцифры Олег Качанов. В ведомстве он отвечает за внедрение цифровых технологий в работу госорганов, выработку и реализацию госполитики цифровой трансформации и развитие портала госуслуг.
  • Список также пополнили заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

Наука

  • Санкции вводятся против МГТУ имени Н. Э. Баумана, НИЦ кибернетики и автоматики, НПО МКМ.
  • Кроме того, в список Минфина США внесены Центральный институт авиационного мотостроения и Институт металлургии РАН имени Байкова.

  

Теги:
СШАРоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
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