Банки, биржа и чиновники. США расширили антироссийские санкции

США расширили антироссийский санкционный список, документ обнародовал американский Минфин. Перечень пополнился 37 физическими и почти 200 юридическими лицами, среди которых банки и промышленные предприятия.

Как заявили в Минфине США, новые санкции направлены против военно-промышленного комплекса РФ и структур, которые его поддерживают. Включение в санкционный перечень означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

ТАСС собрал ключевых фигурантов санкционного списка.

Оборонно-промышленный комплекс

Ограничительные меры введены в отношении Военно-строительного комплекса Минобороны России.

Отдельно выделен один из конструкторов успешно применяемого в ходе СВО беспилотника "Ланцет" Александр Захаров, рестрикции введены и против членов его семьи.

Бизнес

В список попала АФК "Система" и венчурный фонд Sistema SmartTech (АФК вышла из капитала в конце сентября). К 17:16 мск акции АФК "Система" на Мосбирже снижались на 2,49%, до 16,5 рубля за бумагу.

Перечень пополнило ООО "Арктик СПГ - 2", которому принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов в одноименном проекте. Кроме того, компания ведет строительство завода по сжижению природного газа. Участниками проекта являются "Новатэк" (60%), TotalEnergies (10%), CNPC (10%) и CNOOC (10%) и Japan Arctic LNG (консорциум японских компаний Mitsui и Jogmec, 10%).

Санкции введены против двух предприятий "Газпром нефти": научно-технического центра "Газпром нефти" и компании "Газпром нефть - каталитические системы".

Также в список включены АО "НПЦ "Спецнефтьпродукт", ООО "Промойл".

Санкции были применены в отношении двигателестроительной "ОДК-Сатурн", Балтийской промышленной компании, компаний "Балтпромсервис", Alfa Machinery Group, "Эталон про".

В SDN-лист включена корпорация AEON, среди активов которой "Московское речное пароходство", комбинат по производству удобрений "Азот" и крупнейшая в РФ сеть региональных аэропортов "Новапорт".

Рестрикции затронули персонально генерального директора АО "Данон Россия" Якуба Закриева и его отца - первого вице-спикера парламента Чеченской республики Салмана Закриева.

Финансы

В санкционный список включены несколько российских банков: Почта банк, КФ-банк, "Русский стандарт", ВБРР, Абсолют банк, Русьрегионбанк, East West United Bank.

Карты UnionРay "Русского стандарта" перестанут работать за рубежом с 3 ноября, сообщили в службе поддержки банка.

В Абсолют банке заявили, что ограничения со стороны Вашингтона никак не отразятся на работе финансовой организации.

Кроме того, ограничения вводятся простив СПБ Биржи. После публикации документа Минфина США ее акции на Московской бирже падали в ходе торгов более чем на 7,6%. Торги иностранными акциями на самой площадке СПБ Биржи временно приостановлены.

Чиновники

Под санкции Минфина США подпал и замглавы Минцифры Олег Качанов. В ведомстве он отвечает за внедрение цифровых технологий в работу госорганов, выработку и реализацию госполитики цифровой трансформации и развитие портала госуслуг.

Список также пополнили заместители главы Минпромторга РФ Виктор Евтухов и Алексей Беспрозванных.

Наука