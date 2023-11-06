Кабмин расширил границы территорий опережающего развития "Бурятия" и "Камчатка"

Объем инвестиций в реализацию проектов составит около 2 млрд рублей

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Правительство расширило границы двух территорий опережающего развития - "Бурятии" и "Камчатки". Об этом сообщается на сайте правительства со ссылкой на распоряжение, подписанное председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

"Границы территорий опережающего развития "Бурятия" и "Камчатка" будут расширены, что позволит реализовать новые инвестиционные проекты", - говорится в сообщении.

Включение в ТОР новых участков, расположенных на территории поселка Аршан Тункинского района и Улан-Удэ, создаст условия для реализации инвестиционных проектов по развитию курорта "Аршан" и запуску производства металлической арматуры. Всего в эти проекты инвестируют около 2 млрд рублей. Расширение ТОР "Бурятия" позволит обеспечить продолжение реализации инвестиционного проекта по строительству нового аэровокзального комплекса аэропорта Байкал.

В границы ТОР "Камчатка" войдут земельные участки, расположенные на территории Олюторского и Карагинского муниципальных районов, что позволит реализовать проект по созданию автоматизированного гибридного энергетического комплекса. В его составе будут работать дизельная электростанция и интегрированная с ней электростанция на возобновляемых источниках энергии. Объем частных инвестиций в проект превысит 1,2 млрд рублей.