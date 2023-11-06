Экспорт Турции в октябре составил рекордные $22,9 млрд

По словам министра торговли страны Омера Болата, с начала года этот показатель достиг $254,4 млрд и также стал рекордным

СТАМБУЛ, 6 ноября. /ТАСС/. Экспортные показатели Турции в октябре 2023 года составили рекордные $22,9 млрд. Об этом сообщил министр торговли страны Омер Болат.

"В октябре текущего года наш экспорт вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 7,4%, до $22,9 млрд. Таким образом, мы в октябре достигли самых высоких экспортных показателей в истории", - сказал министр, его высказывания приводит телеканал TRT Haber.

По его словам, экспорт Турции с начала года достиг $254,4 млрд и также стал рекордным. Турецкие власти ранее сообщали о планах достичь к концу года показателей экспорта в $265 млрд.