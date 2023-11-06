В строительстве АЭС в Венгрии по проекту Росатома участвуют компании из Европы и США

Глава венгерского МИД Петер Сийярто отметил, что субподрядчиками, помимо 94 компаний страны, стали американские, французские, немецкие, шведские и австрийские фирмы

БУДАПЕШТ, 6 ноября. /ТАСС/. Проект сооружения венгерской АЭС "Пакш-2", разработанный Росатомом, носит широкий международный характер, поскольку в нем участвуют компании не только из Венгрии и России, но также из Западной Европы и США. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, выступивший на слушаниях в национальном парламенте.

Заказчиком строительства является венгерская государственная компания Paks II Atomeromu, а генеральным подрядчиком - дочерняя структура Росатома "Атомстройэкспорт". В то же время, как отметил глава МИД, субподрядчиками, помимо 94 венгерских компаний, стали американские, французские, немецкие, шведские и австрийские фирмы. "Не знаю, нужно ли мне перечислять все страны и географическое положение [участников этого проекта]", - сказал Сийярто, выступление которого в комитете по устойчивому развитию транслировалось на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Ранее представители Росатома отмечали, что отказов зарубежных компаний от участия в проекте "Пакш-2" по политическим причинам не было, но некоторые правительства, в том числе ФРГ, Польши, трех прибалтийских республик, по-прежнему добиваются от Евросоюза введения санкций против Росатома, а значит, и прекращения сотрудничества с ним в Венгрии. В связи с этим венгерское правительство неоднократно заявляло, что не допустит каких-либо ограничений на контакты с российскими партнерами в ядерной области. В такой ситуации правительство Германии продолжает чинить препятствия строительству АЭС "Пакш-2" и не выдает лицензию компании Siemens Energy на создание в консорциуме с французской Framatome автоматизированной системы управления для этой станции. Участники проекта уже обсуждали вопрос о возможной замене немецкой компании.

Станция в Пакше, построенная советскими специалистами в 1980-е годы и работающая на российском ядерном топливе, обеспечивает половину всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии. Сейчас на АЭС, расположенной на берегу Дуная в 100 км к югу от Будапешта, действуют четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-440. Одновременно идет строительство пятого и шестого энергоблоков по проекту Росатома. Москва подтвердила готовность финансировать этот проект, который оценивается в €12,5 млрд и который с самого начала предполагалось осуществить на 80% за счет российского кредита. Согласно расчетам, после ввода в строй двух новых ядерных реакторов ВВЭР-1200 мощность станции возрастет с нынешних 2 тыс. МВт до 4,4 тыс. МВт.