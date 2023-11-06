FESCO подписала на выставке в Шанхае соглашение по подготовке кадров

Как отметила президент Фонда сохранения исторического и культурного наследия Маргарита Федотова, для развития Дальнего Востока необходимы вложения не только в инфраструктуру, но и в человеческий капитал

ШАНХАЙ, 6 ноября. /ТАСС/. Российская транспортная группа FESCO и Фонд сохранения исторического и культурного наследия Лю Шаоци заключили на проходящей в Шанхае 6-й Китайской международной выставке импортных товаров (CIIE) соглашение, предусматривающее подготовку кадров для представительств компании в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Подписи под документом поставили президент FESCO Аркадий Коростелев и президент фонда Маргарита Федотова, сообщает корреспондент ТАСС.

"С Фондом Лю Шаоци мы планируем запуск совместных образовательных программ для подготовки кадров для наших собственных офисов в АТР, прежде всего. И, в частности, для нашего офиса в Китае, а также во Вьетнаме, где мы тоже планируем открыться", - рассказал корреспонденту ТАСС Коростелев, добавив, что соглашение также предусматривает разработку совместных образовательных программ с российскими профильными вузами как на Дальнем Востоке, так и в центральной части России.

В беседе с ТАСС Федотова отметила, что для развития Дальнего Востока России необходимы вложения не только в инфраструктуру, но и в человеческий капитал. "Мы считаем, что образование - это мощнейший драйвер развития экономики", - сказала она. По ее словам, фонд будет отбирать китайских студентов, составлять программы для их обучения и готовить стажировки с последующим трудоустройством.

"Тут получается взаимовыгодная история. Китайские студенты не только изучают русский язык, но и получают профессию, узнают работу компании изнутри, а компания получает хорошо подготовленного специалиста", - сказала она, выразив уверенность, что такие специалисты дадут импульс развитию компании.

О выставке

6-я Китайская международная выставка импортных товаров начала 5 ноября свою работу с участием компаний и различных организаций из 154 стран и регионов мира. Выставка 2023 года по своим масштабам вернулась к доковидным показателям. Участие в ней принимает более 3,4 тыс. компаний. Ожидается, что ее посетят также порядка 394 тыс. профессиональных покупателей.

Свои национальные экспозиции развернули 69 стран. Из них 11 впервые принимают в ней участие в офлайн-формате. Почетными гостями CIIE стали такие страны, как Гондурас, Казахстан, Сербия, ЮАР и Вьетнам.

Россия в этом году представляет свой торговый и промышленный потенциал на национальном стенде. Продукцию на нем под брендом Made in Russia продемонстрируют 66 российских компаний из 30 регионов РФ. Выставка продлится до 10 ноября.