На межрегиональном форуме Казахстана и РФ обсудят обеспечение продбезопасности

Также пройдут панельные сессии по темам: цифровые технологии в АПК; молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании, сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции страны

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Участники Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который пройдет в Костанае 9 ноября, обсудят вопросы развития сельского хозяйства и обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства торговли и интеграции Казахстана.

"9 ноября состоится XIX Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России на тему "Сельское хозяйство - основа сильной экономики". В режиме видео-конференц-связи в работе форума примут участие президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении.

Отмечено, что в рамках форума состоится пленарное заседание с участием заместителя премьер-министра Казахстана Серика Жумангарина и заместителя председателя правительства России Алексея Оверчука, запланировано заседание казахстанско-российского делового совета. Кроме того, пройдут панельные сессии по темам: обеспечение продовольственной безопасности в современных условиях; цифровые технологии в АПК; молодежь и сельское хозяйство: новые тренды в образовании.

Ранее пресс-служба лидера Казахстана сообщила, что 9 ноября Астану с официальным визитом посетит президент РФ Владимир Путин. В рамках визита планируется проведение переговоров лидеров двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы казахско-российского стратегического партнерства.

Предыдущий Форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России состоялся в ноябре 2022 года в Оренбурге.