В Казахстане с начала года в коррупции уличили 158 руководителей различного уровня

За отчетный период всего зафиксировали 1,5 тыс. коррупционных преступлений

АСТАНА, 6 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. человек, из них 158 руководителей различного уровня, с начала года изобличены в Казахстане в коррупции. Об этом проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева глава Агентства по противодействию коррупции Асхат Жумагали.

"За отчетный период зарегистрировано порядка 1,5 тыс. коррупционных преступлений, изобличено более 1,1 тыс. лиц, из которых 158 - это руководители различного уровня", - приводит данные доклада Жумагали пресс-служба казахстанского лидера.

По данным агентства, в суды в 2023 году направлено более 1 тыс. дел, возмещено 282 млрд тенге ущерба (около $608 млн), а с 2022 года обеспечен возврат государству имущественных активов и денежных средств на сумму порядка 857 млрд тенге (около $1,84 млрд)

Токаев по итогам встречи дал несколько конкретных поручений по продолжению системной работы по противодействию коррупции и усилению превентивных мер, добавили в пресс-службе.

В апреле Токаев заявил, что борьба с коррупцией будет вестись в Казахстане до ее полного искоренения. Он отметил, что следует продолжить принципиальный подход к выявлению и пресечению коррупции среди высокопоставленных чиновников.

По данным антикоррупционного агентства, в 2022 году в Казахстане были осуждены за коррупцию 725 человек. Сколько из них были руководителями, не уточняется. Согласно данным агентства, наибольшее число коррупционных преступлений пришлось на сотрудников правоохранительных органов и администраций различного уровня. Всего по итогам 2022 года в республике было зарегистрировано 1,7 тыс. коррупционных преступлений.