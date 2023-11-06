СМИ: социал-демократы ФРГ предложили ввести "кризисный сбор" для сверхбогатых граждан

По данным RND, этот вопрос обсудят уже 13 ноября

БЕРЛИН, 6 ноября. /ТАСС/. Руководство Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, предлагает ввести "временный кризисный сбор" для наиболее богатых граждан страны. Об этом сообщило редакционное объединение RND со ссылкой на проект документа, который предполагается рассмотреть на федеральном съезде СДПГ в декабре.

Правление партии обсудит 21-страничный документ уже 13 ноября. Основной целью является стимулирование германской экономики, в частности, привлечение частных инвестиций на €100 млрд в год и создание в Германии к 2030 году около 1 млн рабочих мест. СДПГ хочет реформировать систему налогообложения с целью ослабления нагрузки для 95% населения страны. Для финансирования программы предполагается дополнительно увеличить налоговое бремя для сверхбогатых путем введения "временного кризисного сбора".

Однако не исключено, что планы СДПГ натолкнутся на жесткое сопротивление внутри правящей коалиции (СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП, либералы), прежде всего, со стороны свободных демократов. Оппозиционная Левая партия (ЛП) назвала инициативу социал-демократов совершенно недостойной доверия. Как отметил в интервью медиагруппе Funke глава фракции ЛП в Бундестаге Дитмар Барч, эти предложения "являются чистым пиаром".